هادي العنزي



يسعى فريق كرة قدم الصالات بنادي الفتاة إلى تحقيق الفوز الثاني تواليا على سيدات العربي في المواجهة التي تجمع الفريقين في الرابعة من مساء غد السبت على صالة نادي الكويت ضمن منافسات الدور نصف النهائي، للتأهل مباشرة إلى نهائي دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، وملاقاة سيدات نادي الكويت في المباراة النهائية 29 الجاري.



وقد تغلب فريق «الفتاة» على العربي 5-2 في المواجهة الأولى التي جمعتهما مساء امس الأول على صالة الشيخة فريحة الأحمد بنادي الفتاة، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات، وجماهير غفيرة.



وفي حال فوز سيدات «الأخضر» فإن الحسم سيؤجل إلى الأربعاء المقبل بإقامة مباراة ثالثة فاصلة، وفق نظام «بلاي أوف» للدور قبل النهائي، حيث يتأهل الفائز بأفضلية مباراتين من ثلاث. وجاءت المواجهة الأولى بين سيدات «الفتاة» والعربي مثيرة ومتكافئة في أغلب فترات شوطها الأول، نظرا لتقارب المستوى الفني، وحرص الفريقين على التقدم خطوة نحو المباراة النهائية، وتمكنت لاعبات «الفتاة» من تسجيل هدفين في الشوط الأول عبر دينا الخواري، والبرازيلية المتألقة لالني بيتيم، فيما سجلت سيدات «الأخضر» هدفا وحيدا بواسطة شروق باشا، ليخرجن متأخرات بهدف بنهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، قدمت لاعبات نادي الفتاة أداء تكتيكيا متقنا دفاعا وهجوما، بقيادة نجمة المباراة البرازيلية لالني بيتيم، ليسجلن 3 أهداف، تناوب على تسجيلها بيتيم، ودينا الخواري، وشيخة المحمد، فيما لم تستطع لاعبات العربي مجاراة خصمهن، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد لشروق باشا في الثواني الأخيرة من المباراة، لتخرج لاعبات «الفتاة» بفوز مهم ومستحق.