يحيى حميدان



أسفرت نتائج «المسحات» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» التي خضع لها فريق الكرة بنادي برقان عن إيجابية فحوصات 3 لاعبين، هم: محمد العلي، وجاسم الموسوي، ومحمد فاضل، الأمر الذي يعني غيابهم عن لقاء اليوم أمام الصليبخات في دور الـ 16 من مسابقة كأس ولي العهد.



وجاءت بقية فحوصات لاعبي «الذهبي» سلبية ليصبحوا متاحين للمشاركة في المباراة، في حين يغيب المدافع التونسي رامي أبوشنيبة عن لقاء اليوم للإصابة.



هذا، وينتظر الجهازان الإداري والفني لبرقان وصول المحترف الجديد، البرتغالي ريناتو جوستو، الذي لاتزال إجراءات استخراج سمة دخوله البلاد «الفيزا» متواصلة، علما أن «الذهبي» تعاقد معه ليعوض رحيل البرازيلي أوتافيو سيلفا.