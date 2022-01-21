قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بمنح المرشدين الأرضيين الكويتيين علاوة خاصة والسماح لهم بجمعها مع بدل المستوى الوظيفي.

ونص الاقتراح على ما يلي: لما كان عمل «المرشد الأرضي» في المطارات في غاية الأهمية والحساسية، ولما كان لدينا ما يقارب الـ (60) مواطنا يعملون مرشدين أرضيين في إدارة الملاحة الجوية، وكانوا لا يتقاضون سوى (35) دينارا كبدل خطر في مهمتهم الشاقة، بينما عملهم أقرب إلى طبيعة عمل زملائهم ضباط الرادار الجوي ومعاونيهم وضباط المراقبة الجوية ومعاونيهم.

ولما كان «المرشد الأرضي» يعمل في جميع الظروف الجوية، في ظل البرد والغبار والحرارة والرطوبة، لضمان سلامة الركاب وإيصال الطائرات إلى مكانها السليم، بجانب الضوضاء والتلوث الضارين بصحة وسلامة المرشدين الأرضيين.



نص الاقتراح على ما يلي: منح المرشدين الأرضيين الكويتيين علاوة خاصة والسماح لهم بجمعها مع بدل المستوى الوظيفي.