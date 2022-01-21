وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة وجود تمييز واختلاف في العنابر أو الزنازين من حيث التصميم أو التجهيزات أو الخدمات أو مستوى الرفاهية بحيث يسجن فيها سجناء معينون دون غيرهم؟



2 ـ ما مدى صحة وجود سوق سوداء في السجن تباع فيها الممنوعات مثل المخدرات والهواتف المتنقلة؟



3 ـ هل تجري إدارة السجن فحصا دوريا للتأكد من عدم تعاطي السجناء المواد المخدرة؟



4 ـ بيان بحالات ضبط المخدرات والهواتف المتنقلة داخل السجن خلال الفترة من عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال لكل سنة على حدة.



5 ـ ما البرامج التأهيلية التي تقدم للسجناء أو البرامج التي ترفع من مستوياتهم التعليمية؟



6 ـ كم تبلغ مساحة الزنزانة في السجن المركزي، وكم سريرا تحوي، وكم عدد السجناء في الزنزانة الواحدة؟