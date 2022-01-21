وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف تفصيلي موضحا فيه مبالغ الميزانية المخصصة للأبحاث العلمية لطلبة كلية الطب والطب المساعد سنويا، وكشف بعدد الأبحاث التي صرف لها للفترة الزمنية من 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- ما أسباب التأخير في الصرف للأبحاث التي قبل تمويلها ما يترتب عليه تعثر إعداد البحث وإنجازه خلال الفترة المطلوبة؟



3- إجمالي الميزانية المخصصة للأبحاث في جامعة الكويت لكل تخصص على حدة.



4- ما المعايير واللوائح والقوانين المنظمة لعملية قبول تمويل الأبحاث في جامعة الكويت؟



5- هل توجد لجنة تعنى بنظر طلبات تمويل الأبحاث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار تشكيلها واختصاصاتها.



6- هل تتبنى جامعة الكويت الأبحاث للطلبة الفائقين والمتميزين في مجال البحث العلمي وتدعمهم في المحافل الدولية والمشاركات الخارجية في المسابقات العالمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.