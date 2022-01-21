وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر عن الآلية المعتمدة لدى الشؤون المالية في وزارة الخارجية لتحديد قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيين.

ونص السؤال على ما يلي: لوحظ قيام الشؤون المالية في وزارة الخارجية بتزويد بعثاتها الديبلوماسية في الخارج بقيمة منخفضة جدا للتذاكر السنوية للديبلوماسيين العاملين في بعض البعثات الديبلوماسية في الخارج لعام 2021، وقد بلغت نسبة التخفيض لبعض الديبلوماسيين ما يقارب الـ 70%، الأمر الذي لا يتناسب مع الأوضاع المتعلقة بالسفر وشركات الطيران العالمية التي مازالت تعاني من آثار انتشار جائحة فيروس «كوفيد-19» منذ ما يقارب العامين. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الآلية المعتمدة لدى الشؤون المالية في وزارة الخارجية لتحديد قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيين العاملين في البعثات الديبلوماسية في الخارج؟



2 ـ هل توجد جهة تخاطبها الشؤون المالية في الوزارة لتحديد قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيين المذكورين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك الجهة؟ مع تزويدي بردها المتضمن قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيين العاملين في البعثات الديبلوماسية في الخارج لعام 2021.