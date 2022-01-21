وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، قال في مقدمة السؤال: إن الله عز وجل منّ على بلدنا الحبيبة بأمطار خير ورحمة يوم الأحد الموافق 2/1/2022.

وقد نتج عن تلك الأمطار تراكم وتجمع للمياه في العديد من المناطق والمحافظات، وتسبب ذلك في كثير من الشكاوى لدى المواطنين والمقيمين لما سببه تكدس مياه الأمطار من أضرار تمس الممتلكات العامة والخاصة والتي تتكرر بشكل سنوي على الرغم ن تصريحات المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ وأسباب عدم تصريفها في شبكات صرف الأمطار ما أدى إلى غرق وتكدس العديد من المناطق بالمياه؟



2- ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع تحديد القطاعات والجهات المسؤولة عن ذلك، وما المسؤوليات التأديبية حيال المتسببين؟



3- خطة الوزارة حول الاستعداد لموسم الأمطار الحالي، وما اتخذ في شأن تنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار.



4- بيان مدى القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار، مع تحديد مسارات شبكة الصرف وما إذا كان تنفيذها في بعض النقاط قد جرى تغييره من عدمه.



5- كشف بعقود صيانة الطرق والشبكات، وكذلك عقود صيانة الطرق السريعة الجارية المتضمنة تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار وأسماء متعهدي تلك العقود، وتاريخ بداية كل عقد، وأسماء مهندسي الإشراف على عقود الصيانة المشار إليها وعدد سنوات الخبرة لكل منهم.



6- بيان أوامر العمل الصادرة لعقود الصيانة لبند تنظيف مناهيل وجاليات صرف الأمطار خلال العام الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لها.



7- بيان أوامر العمل التي أنجزت للعقود المشار إليها، وقيمتها النهائية، والوثائق المؤيدة لها بعد انتهاء عملية التنظيف، وأسباب عدم تنظيف جميع المناطق قبل هطول الأمطار، مع تحديد الأماكن الخاصة بأوامر العمل وكل ما يدعم ذلك وبيان ما إذا صرفت تلك المبالغ من عدمه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



8- هل بحثت الوزارة أسباب تكرار تراكم وتجمع المياه وغرق الطرق والأنفاق حال هطول الأمطار وكيفية تلافيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالنتائج والتوصيات التي توصلتم إليها، وأسباب عدم تنفيذ تلك التوصيات.



9- بيان ما جرى في مناقصات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة في محافظات الكويت، وهل وافقتم على استثناء طرح ممارسة لعقد صيانة يشتمل على تنظيف شبكة الأمطار بدلا من طرحه كمناقصة عامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبررات ذلك؟



10- بيان ما جرى في ممارسة توريد مضخات متنوعة لموسم الأمطار، وأسباب التأخر في طرحها حتى تاريخ ورود هذا السؤال على الرغم من بدء موسم الأمطار.



11- بيان تاريخ فض عطاءات المناقصات والممارسات المتضمنة بنود صيانة وتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار، وأسماء اللجان المشكلة لدراسة تلك العطاءات وتوصياتها حول الترسية، وبيان ما إذا كان هناك أي ملاحظات على توصيات تلك اللجان، وأسباب ومبررات الترسية والاستبعاد للعطاءات الأقل سعرا، وأسماء المعنيين بوضع الاشتراطات التي بناء عليها استبعدت العطاءات الأقل سعرا، ومدى ملاءمة تلك الاشتراطات على أرض الواقع، مع تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لذلك.



12- رأي الجهات المعنية في الوزارة والجهات الرقابية في شأن توصيات الترسية للمناقصات والممارسات المذكورة في البند السابق، وهل توجد أي اعتراضات عليها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟