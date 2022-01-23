عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن آخر موعد لعطاءات المناقصة العامة للاتفاقية الاستشارية التي طرحتها وزارة الأشغال لتقييم العروض ومراجعة التقييم والإشراف على أعمال تنفيذ العقد



(هـ ص/208) لدراسة وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية محطة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها هو 1 مارس.



وأضافت المصادر أنه لا تقبل عروض بديلة لهذه المناقصة، وأنها غير قابلة للتجزئة، مشيرة إلى أنه وفق القانون من الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء أن يكون الممارس «الاستشاري» المتقدم بعطاء لهذه الممارسة كويتيا فردا كان أم شركة ومقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وأن يقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة حديثة معاصرة لعام طرح الممارسة.