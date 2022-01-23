الانتهاء من أعمال الصبة والخرسانة بنسبة 100% ونحو 95% نسبة إنجاز أعمال التكسيات الخارجية

جارٍ تنفيذ الأعمال الميكانيكية الداخلية والتقطيعات في المشروع.. ومساحة مواقف السيارات 49.900 متر مربع



عاطف رمضان



قالت نائب مدير مشروع مستشفى الولادة الجديد في وزارة الأشغال العامة م.بدرية ذياب في تصريح لـ«الأنباء» إن نسبة الإنجاز لمباني المشروع 65% تقريبا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصبة والخرسانة بنسبة 100%، كما تم اكتمال أعمال التكسيات الخارجية وقد بلغت نسبة إنجازها ما بين 80 الى 95%، وجار تنفيذ الأعمال الميكانيكية الداخلية والتقطيعات في كل المباني.



وأضافت ذياب ان المشروع يقع في منطقة الصباح الطبية على مساحة 60 ألف متر مربع والمساحة الكلية للبناء 357.3 ألف متر مربع موزعة على 4 مبان، وأن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من 2022.



وأوضحت ان المشروع مكون من 4 مبان رئيسية وأعمال خارجية موزعة على مبنى مستشفى الولادة الرئيسي بمساحة بناء 236.944 مترا مربعا ويتكون من سرداب يضم خدمات عامة ومخازن رئيسية ومغاسل مركزية وتعقيم وإدارة المخلفات ومخبأ، ودور أرضي يحوي مدخلا رئيسيا، وخدمات التغذية، وقسم الطوارئ، وغرفة عمليات، والصيدلية والمشرحة، هذا بالإضافة الى منصة بكامل مساحة المستشفى «بوديوم» والتي تتكون من 6 أدوار تحتوي على الأول الذي يضم، الأشعة المركزية، الصيدلية المركزية، السجلات الطبية والخدمات الهندسية، والدور الثاني الذي يحوي المختبرات، الطب المساعد، ملاحظة الطوارئ، 3 غرف عمليات، العلاج الطبيعي، الهندسة الطبية والإدارة العليا، والدور الثالث الذي يضم 22 غرفة عمليات وملحقاتها وإدارة منع العدوى، والدور الرابع يحوي الخدمات الميكانيكية، والدور الخامس ويتكون من 2 غرفة عمليات و58 غرفة ولادة و32 غرفة عناية مركزة للخدج، وأخيرا الدور السادس الذي يضم 128 غرفة عناية مركزة للخدج والخدمات الاجتماعية.



وبينت ذياب ان 3 أبراج A&B&C بعدد أدوار فوق المنصة تتراوح بين 7 و11 دورا فيها 629 غرفة (460 غرفة مريضة مع حمام، و38 غرفة عناية مركزة للخدج، و51 عناية متوسطة للخدج، و28 غرفة عناية متوسطة للبالغين، و52 غرفة عناية مركزة للبالغين).



وأشارت إلى ان جمع أعمال الطرق والمداخل والمخارج المتعلقة بالمشروع تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم عمل دراسة مرورية تفصيلية لكل مداخل ومخارج المستشفى لضمان انسيابية وسيولة الحركة المرورية.



ولفتت إلى انه تم تخصيص مبنى لمواقف السيارات بمساحة بناء 49.900 متر مربع يتسع لـ 1219 سيارة ويتكون من سردابين وأرضي و5 أدوار متكررة وسطح به مظلات.



وأشارت إلى ان المشروع يتكون من 4 جسور مشاة مكيفة الهواء لربط المباني الجديدة بالقديمة بمساحة بناء 1615م2، هذا بالإضافة الى حائط بحري (مصد أمواج بطول 320 مترا).