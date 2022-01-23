اللجنة تختص بدراسة طلبات التكليف والاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده



أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي قرارا اداريا بإعادة تشكيل لجنة التكليف بالوزارة.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تشكل اللجنة من المذكورين:



ـ الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية، محمد المطيري - رئيسا.



ـ الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - نائب الرئيس.



وعضوية كل من:



ـ مدير إدارة الشؤون المالية ومدير مكتب التنسيق والدعم الفني.



ـ مدير ادارة مكتب وكيل الوزارة.



ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي (العاصمة/ حولي).



- مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي (الفروانية/ الجهراء).



ـ مراقب الشؤون التعليمية بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي (الأحمدي/ مبارك الكبير).



ـ مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري.



ـ مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري.



ثانيا: تختص اللجنة بما يلي:



1 ـ دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123/ 2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وشروطه وأحكامه.



2 ـ الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه



3 ـ مراعاة النصاب المحدد لكل وحدة عمل مع التركيز على شمولية الرؤية في التكليف وتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 123/ 2021.



4 ـ إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة.



5 ـ تقييم حاجات الإدارات المباشرة والمعاونة وتقييم أداء مختلف العاملين على بند التكليف وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات.



ثالثا: تعقد اللجنة المذكورة عملها في أثناء أوقات الدوام الرسمي.



رابعا: لا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائب الرئيس.



خامسا: يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ 2023/3/31.



سادسا: تنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة.



سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به.