مريم بندق

علمت «الأنباء» ان رد هيئة «الإفتاء» حول جواز دخول المرأة المجال العسكري للعمل في الوظائف الطبية والتمريضية والمهن الفنية المساندة سيصدر قبل جلسة الأربعاء المخصصة للتصويت على تجديد الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تنص الفتوى على أنه لا يجوز للمرأة التجنيد أو التسليح، لكن يجوز لها العمل عند «الاضطرار والضرورة»، والأفضل لها العمل في مجالات التعليم والطب والتمريض.

وأشارت إلى ان «الفتوى» ستتضمن ضوابط لتنفيذ الدورات التي تعتزم وزارة الدفاع تنفيذها لتقتصر على هذه التخصصات ولتقدم خدماتها للسيدات زوجات العسكريين.