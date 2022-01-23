كشف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن آخر إحصائية تتعلق بإزالة مخالفات البناء وإخلائها من مستغليها، لاسيما التي تتكدس بها العمالة المخالفة من العزاب الوافدين، حيث بين أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إخلاء 220 عقارا من سكن العزاب كلي وجزئي من بين 321 إنذارا لملاكها مع وجود ملاك 38 عقارا أبدوا رغبتهم في هدمها منذ انطلاق الحملات.



وقال الخالد خلال زيارته الميدانية إلى منطقة بنيد القار ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة إن هذه الجهود الكبيرة تمت منذ بداية الحملات على مختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع البلدية ممثلة بفريق طوارئ بلدية العاصمة وعلى رأسهم رئيس الفريق زيد العنزي، إضافة إلى دور فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيادة نائب رئيس فريق الضبطية القضائية م.أحمد الشمري في وقف المخالفات.



وأضاف: نسير في خطين متوازيين، الأول إزالة المخالفات والتعديات من مختلف مناطق المحافظة والآخر تجميل العاصمة، لافتا الى الاستمرار في إخلاء العقارات المخالفة وسكن العزاب بعد إنذارهم بمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين، والحرص على التنسيق مع جميع الجهات للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي، ومتابعة وضع العقارات المتهالكة والتأكد من سلامتها إنشائيا، وإزالة التجاوزات ومخالفات البناء، إضافة إلى إزالة أعمال الاستغلال المخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها بالتعاون والتواصل الدائم مع الأجهزة الرقابية وفريق عمل المحافظة.



ووجه الشكر لرئيس وأعضاء فريق طوارئ بلدية العاصمة، ونائب فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري وفريقه، على الجهود التي بذلوها خلال فترة الحملات في سبيل فرض هيبة القانون وراحة المواطنين وسلامتهم.