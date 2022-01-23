صرح المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري بأن الجمعية قامت مؤخرا بتوزيع مستلزمات الشتاء على 300 أسرة متعففة و900 من عمال النظافة داخل الكويت.



وأكد الدوسري أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الجمعية في مساعدة المحتاجين داخل الكويت، ولاسيما الأسر المتعففة وأسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل إلى جانب عمال النظافة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم في فصل الشتاء، وتعزيز روح التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي مع تلك الفئات المحتاجة، حيث تضمنت الكسوة البطانيات والدفايات ومواد التدفئة للأسر، بالإضافة إلى مستلزمات الشتاء المختلفة للعمالة الوافدة.