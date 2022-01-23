استعاد فريق بوروسيا دورتموند توازنه بعد خروجه من بطولة كأس ألمانيا، وفاز على مضيفه هوفنهايم 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 20 من الدوري الألماني لكرة القدم. وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يونيون برلين على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، وفرايبورغ على شتوتغارت 2-0، وغروتر فيورث على ماينز 2-1، وباير ليفركوزن على أوغسبورغ 5-1.



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 31 نقطة في المركز السادس.



وكان بوروسيا دورتموند ودع منافسات كأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي من دور الـ16 بعد الخسارة أمام سانت بولي 1-2.



ويحل حامل اللقب والمتصدر بايرن ميونيخ (46 نقطة) ضيفا على هرتا برلين اليوم، فيما يواجه لايبزيغ نظيره فولفسبورغ.