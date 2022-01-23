حجز الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام للتنس، مقعده للدور الرابع للعام الرابع تواليا بعد فوزه على الهولندي بوتيك فان زاندشولب 6-4 و6-4 و6-2 في الدور الثالث في ساعة و55 دقيقة.



وتابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا مشواره بنجاح ليلتحق بمدفيديف بعد فوزه على الفرنسي بنوا بير 6-3 و7-5 و6-7 (2-7) و6-4.



وضرب مدفيديف موعدا مع الأميركي ماكسيم كريسي (70) الفائز بصعوبة على الأسترالي كريس أوكونيل (175) 6-2 و6-7 (6-8) و6-3 و6-2 لبطاقة للدور ربع النهائي.



ولم يكن الحظ حليف الشاب الروسي أندري روبليف، الخامس عالميا، إذ خسر أمام المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش (27) 7-5 و7-6 (7-3) و3-6 و6-3، ليتأهل لدور ثمن النهائي في سيناريو مكرر للنسختين الأخيرتين.



وفي سن الـ 33 عاما، سدد وصيف أستراليا 2018، 24 إرسالا ساحقا ونجح في 55 ضربة لخرق اللعب الدفاعي لمنافسه ابن الـ 24 عاما.



وعند السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 15 عالميا، إلى الدور الرابع بعد فوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-2 و6-1 في الدور الثالث.



وتخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية، مشكلة الإرسال التي عانت منها في بداية العام الحالي، لكنها احتاجت إلى 3 مجموعات للفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (31) 4-6 و6-3 و6-1.



وتأهلت الپولندية إيغا شفيونتيك، التاسعة عالميا، إلى الدور الرابع للمرة الثالثة تواليا بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا (23) 6-2 و6-3.



ولم يسبق لشفيونتيك المتوجة في رولان غاروس الفرنسية عام 2020 أن وصلت إلى الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى الثلاث الأخريات، لذا ستحاول أن تتغلب على هذه اللعنة في ملبورن عندما تواجه الرومانية سورانا سيرستيا (38) الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (11) والتي وصلت إلى نهائي رولان غاروس العام الماضي بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2.