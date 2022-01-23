بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله ماركوس راشفورد، بعد ثنائية جميلة مع زميله كافاني، تغلب مان يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد 1-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد «أولد ترافورد» في مانشستر، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع «الشياطين الحمر» رصيدهم إلى 38 نقطة في المركز الـ 4، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 37 نقطة في المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى تمكن نيوكاسل يونايتد من تحقيق فوز مهم 1-0 على مستضيفه ليدز يونايتد، وعاد أستون فيلا إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 1-0 السبت.



ويدين أستون فيلا بالنقاط الثلاث إلى لاعبه الأرجنتيني إميليانو بوينديا الذي سجل برأسه الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وتقدم أستون فيلا للمركز العاشر برصيد 26 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد إيفرتون ـ المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية ـ عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، لكنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة.



يسعى تشلسي اليوم إلى وقف نزيف النقاط عندما يستقبل توتنهام المتألق بالفترة الأخيرة.



ويلتقي ليفربول الثاني والذي يتأخر بفارق 11 نقطة عن المتصدر مان سيتي وله مباراة مؤجلة، أمام كريستال بالاس خارج أرضه.



وحافظ توتنهام على سجله خاليا من الخسارة في الدوري منذ أن تسلم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي زمام الأمور الفنية في الفريق، مع فوز رائع على ليستر ستي 3-2 في منتصف الأسبوع في مباراة شهدت تسجيل الهولندي ستيفن بيرخفين هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ثلاثية فريقه.



ويلتقي ليستر سيتي مع برايتون، فيما يبحث أرسنال عن الانتصار على حساب بيرنلي للبقاء ضمن دائرة المتنافسين على المركز الرابع.