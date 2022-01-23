تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى الديربي المنتظر بين ميلان وضيفه يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسط سباق محموم على لقب «سيري أ».



جانب الحظ انتر حامل اللقب ومتصدر الترتيب بعد تعادله أمام اتالانتا سلبا في المرحلة السابقة، عقب خسارة مثيرة للجدل لمطارده المباشر جاره ميلان أمام سبيتسيا 1-2 بهدف قاتل للغاني إيمانويل جياسي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.



وحافظ «نيراتسوري» على الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة مقابل 48 لميلان من 22، فيما يحتل نابولي المركز الثالث متأخرا بفارق 4 نقاط. وحرم حكم اللقاء ميلان من هدف البرازيلي جونيور مسياس في الوقت بدل الضائع بعدما لم يمنحه افضلية اثر احتساب خطأ في منتصف الملعب، قبل أن يخطف الضيف النقاط الثلاث. واعتذر حكم المباراة ماركو سيرا ورابطة الحكام الإيطالية عن الخطأ، لكن الخسارة كانت مكلفة لـ «روسونيري» حسابيا، إذ حرمته من الصدارة.



ويملك يوفنتوس صاحب المركز الخامس مع 41 نقطة وبقياده المدرب العائد ماسيميليانو أليغري فرصة الاقتراب من المراكز الاربعة الاوائل، في مواجهة لطالما حبست الانفاس بين كبيري ايطاليا. ويعد ميلان ويوفنتوس من أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري عبر التاريخ، إذ فاز الأول 18 مرة، مقابل 36 للثاني. ويعيش فريق «السيدة العجوز» فترة انتعاش بعد بداية كارثية، حيث خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات كانت امام انتر في نهائي الكأس السوبر المحلية، فيما تعود آخر خسارة له في الدوري الايطالي أمام اتالانتا 0-1 في 27 نوفمبر، ليحقق من بعدها ثمانية انتصارات متتالية في «سيري أ».



يخوض يوفنتوس اللقاء في ظل ضبابية حول مستقبل نجمه باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، حيث تشير وسائل إعلام الى أن الدولي الأرجنتيني ينتظر منذ أكتوبر للتوقيع على عقد جديد يصل راتبه إلى ثمانية ملايين يورو سنويا، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت وسط اهتمام مرتفع من الغريم اللدود انتر للظفر بخدماته. وعبر ديبالا عن استيائه في وجه مسؤولي النادي عندما افتتح التسجيل أمام اودينيزي السبت الماضي، وبدلا من الاحتفال قام بحركة أوحت وكأنه حاول وفشل في «العثور على صديق» في حشد من 5000 شخص في مدرجات ملعب «أليانز ستاديوم» بعد قرار الحد من الحضور الجماهيري بسبب «كوفيد-19».



ويتطلع نابولي ايضا الى تضييق الخناق على قطبي ميلان عندما يواجه ساليرنيتانا في مباراة مشكوك في اقامتها ايضا بسبب سلسلة الاصابات بالفيروس عند الثاني.



ويحل روما ضيفا على امبولي، ويلتقي كالياري مع فيورنتينا، وسبيتسيا مع سامبدوريا، وتورينو مع ساسولو.