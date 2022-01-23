يعود ريال مدريد للتركيز على معركة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى للبناء على تتويجه بالكأس السوبر للمضي قدما نحو استعادة العرش، وذلك عندما يستقبل إلتشي في المرحلة 22، الذي هزمه الخميس الماضي في كأس ملك إسبانيا على ملعب التشي وبين جماهيره ويريد تكرار السيناريو اليوم.



وبعد تتويجه بالكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية «الرياض»، يتطلع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الى مواصلة العروض القوية وتفادي أي تعثر قد يسمح لمطارده إشبيلية الثاني بفارق أربع نقاط فقط، بتضييق الخناق عليه.



ويعيش النادي الملكي أفضل أيامه في ظل تألق الثنائي الهجومي الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث سجل اللاعبان 29 هدفا معا الى حد الآن هذا الموسم (17 للأول و12 للثاني).



يأمل برشلونة ومدربه الجديد تشافي هيرنانديز الاستمرار على نفس المنوال الذي أنهى فيه مباراته أمام غريمه التقليدي ريال مدريد حيث ترك الفريق الكاتالوني انطباعا إيجابيا رغم خسارته، وذلك عندما يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس. وبات برشلونة على مقربة من المراكز الأربعة الأولى حيث يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الرابع والمتعثر في الآونة الأخيرة والذي سيطمح إلى وقت نزيفه عندما يواجه فالنسيا التاسع في مباراة صعبة.



ولم يخسر الفريق الكاتالوني في المباريات الخمس الأخيرة بـ «لا ليغا» لكنه سيكون مطالبا بتفادي النكسات في اللحظات الأخيرة كما حصل في مباراته الأخيرة أمام غرناطة والتي ظل فيها متقدما حتى الدقيقة 89 ليفرط في نقطتين كانتا كفيلتين بمنحه المركز الرابع لكنه في المقابل ودع كأس الملك على يد أتلتيك بلباو.



ويلتقي اليوم أيضا، غرناطة مع أوساسونا، ورايو فايكانو مع أتلتيك بلباو، وريال سوسييداد مع خيتافي.