ألحق فريق ليون الخسارة السابعة تواليا بضيفه سانت اتيان 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وعلى ملعب «غروباما»، أحرز موسى ديمبيليه هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 15.



وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تعمقت جراح سانت اتيان بتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير. ويلتقي اليوم، المتصدر باريس سان جرمان مع ريمس، متز مع نيس، نانت مع لوريان، كليرمون فوت مع رين، أنجيه مع تروا، بوردو مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع موناكو.