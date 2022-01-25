أوضح مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أنه تم اعتماد اللوحات الارشادية لمناطق صيهد العوازم والشدادية ضمن مشروع الدائري (6.5). وقال م. المنفوحي في رده على سؤال العضو بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي الخاص بسؤال عضو المجلس البلدي د. علي بن ساير، بشأن عدم وضع لوحات ارشادية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية (مدينة صباح السالم الجامعية).



نرفق لكم كتاب وزارة الاشغال العامة المتضمن الرد على ما جاء في سؤال العضو والذي يفيد بأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تقوم حاليا بتنفيذ مشروع (الدائري 6.5) بالموقع المذكور بكتاب عضو المجلس البلدي، مرفق لكم مخططات اللوحات الارشادية الخاصة بالمشروع المذكور والتي تم اعتمادها من قبل بلدية الكويت وجار أعمال التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني للمشروع أعلاه.