بداح العنزي



طيَّر النصاب جلسة المجلس البلدي والمقرر عقدها أمس برئاسة أسامة العتيبي، حيث لم يتواجد بالقاعة سوى 8 أعضاء.



وقال العضو حمد المدلج ان هناك من يسعى لتعطيل انعقاد جلسات البلدي ليعطي وزيرة البلدية د.رنا الفارس مبررا لتمرير الكثير من القرارات وفقا للمادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 والتي حددت 100 يوم للمجلس لإصدار قراره فيما يحال إليه من موضوعات، وفي حال عدم اتخاذ قرار بشأن تلك المواضيع فإن الوزير يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي خلال 30 يوما.



وأضاف المدلج في تصريح صحافي ان من أسباب عدم حضور بعض الأعضاء هو الطلب المدرج على جدول الأعمال والمقدم من بعض الأعضاء لتقديم الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة وتسليم ما لديه من مستندات اذا كانت فيها أي إدانة لبعض شركات النظافة.

وتجدر الإشارة الى ان جدول أعمال الجلسة كان يتضمن التالي: اقتراح العضو حمدي العازمي بشأن تخصيص منطقة سكنية جديدة بالمنطقة الجنوبية.



الطلب المقدم من 7 أعضاء بشأن الطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة.

المقترحان المقدمان من العضو أحمد هديان بشأن تطوير ممشى منطقة النعيم، وآخر بشأن نقل المصانع بمنطقة أمغرة الصناعية أمام سعد العبدالله (ق10) إلى السالمي.



الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن تعديل المادة 7 من لائحة تراخيص إشغالات الطرق والميادين والساحات العامة.