قدم العضو أحمد هديان اقتراحا بنقل مصانع بمنطقة أمغرة إلى السالمي.



وقال هديان في اقتراحه: بعد ان تم نقل موقع السكراب القديم الى السالمي ومازالت المصانع بنفس موقعها بمنطقة أمغرة الصناعية، ونظرا لقرب الموقع الحالي من المناطق السكنية وخصوصا مدينة سعد العبدالله.



لذا فإني أقترح: نقل المصانع بمنطقة امغرة الصناعية امام مدينة سعد العبدالله قطعة 10 الى السالمي.

كما قدم الاقتراح التالي: حرصا منا على خدمة المواطنين وتطوير الشكل الحضاري للدولة، وحيث ان منطقة النعيم تقع في منتصف محافظة الجهراء، ولكنها تفتقر للعديد من الخدمات، والممشى الرياضي الحالي في حالة يرثى لها،



لذا فإني أقترح: عمل دراسة كاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الممشى الرياضي بمنطقة النعيم وإضافة معدات رياضية وكراسي ومظلات وألعاب اطفال، مع تخصيص الميزانيات لأعمال الصيانة الدورية، لخدمة أهالي المنطقة.