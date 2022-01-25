استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأحد الماضي، مجموعة من المتدربين لدى هيئة أسواق المال حديثي التخرج، حيث رحب نائب المدير العام بالغرفة حمد العمر بالمتدربين وأبدى استعداد الغرفة الدائم لاستضافتهم وتقديم كل الخدمات لمساعدتهم، مؤكدا استمرار الغرفة في تنمية العنصر البشري الكويتي الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية.



وأشار العمر إلى أن الغرفة تولي اهتماما بالغا لمخرجات التعليم، وهي تعمل دائما على صقلها بالعلم والخبرة لتمكينها في الانخراط في مجال العمل ولتتوافق مع متطلبات القطاع الخاص، حيث تم إطلاعهم على دور الغرفة كمؤسسة اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها لمنتسبيها من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للأعضاء بالغرفة وإسهاماتها في القطاع الخاص.

ولفت إلى تجربة الغرفة بالارتقاء بخدماتها عبر استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في كافة أعمالها بما يعود بالمنفعة لأعضائها والسرعة في إنجاز خدماتها، وقد التقى المتدربين بمسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الكويت والذين قاموا بدورهم بشرح واف عن كل إدارة من إداراتها.