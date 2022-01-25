أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعي كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



أما الفائزون في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الثاني والأربعين لهذا العام، فهم: عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، فاطمة ثامر موسى الشمري، مها محمد علي الهاجري، تركي طلال تركي العتيبي.