أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن استكمال صفقة تأجير 4 طائرات إيرباص A350 الجديدة للخطوط الجوية ITA، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، حيث ستكون مدة التأجير 12 سنة، ومن المتوقع ان تتم عملية التسليم خلال العام الحالي 2022.

وفي هذا السياق، تعرب شركة ألافكو عن سعادتها بنجاح استكمال مفاوضات تأجير 4 طائرات إيرباص A350 الجديدة بما يمنح الخطوط الجوية ITA ميزة تشغيل طائرات حديثة ذات تكنولوجيا متقدمة ضمن شبكتها المتنامية.

وتعقيبا على ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو عادل البنوان، عن اعتزازه باختيار الخطوط الجوية ITA لشركة ألافكو لعملية تأجير 4 طائرات A350، مشيرا الى أن خطوط ITA تمثل إضافة حقيقية لقاعدة عملاء ألافكو المتنامية وتعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.

وأضاف البنوان ان هذه الصفقة تؤكد نجاح الجهود المتواصلة لإتمام طلبيات الطائرات من سجل طلبيات شركة ألافكو رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كما أنها تشكل بداية شراكة جديدة نسعى لتطويرها إلى نجاح طويل الأجل.