عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الوهاب الوزان، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث استعرض المجلس عددا من التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي تم إنجازها خلال العام المنصرم.

كما ناقش أعضاء المجلس خطته لعام 2022، وذلك في ظل التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم، حيث استعرض خلال الجلسة مرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، فضلا عن البرامج التدريبية لإعداد الموفقين والمحكمين التي يعقدها المركز بشكل دوري.

وفي هذا السياق، قال الوزان إنه يجري الإعداد حاليا لتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ليكون ذلك إضافة جديدة إلى قائمة الاتفاقيات الموقعة مع محكمة التحكيم الدولية في لاهاي وبرنامج تطوير القانون التجاري CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركية، في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات.

وأضاف أن المركز يستهدف في برنامجه الثقافي لهذا العام مزيدا من التركيز على نشر رسالة المركز في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، وذلك لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات لما يتسم به من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، ولما له من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضا لما يتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حل حاسم وسريع.

وأشار الوزان إلى أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.