طارق عرابي



يبدو أن الطفرة العقارية مازالت متواصلة مع بداية العام 2022 كما كان متوقعا لها، إذ شهد المزاد العقاري الذي أقيم لدى وزارة العدل صباح أمس، إقبالا كبيرا ساهم في تحقيق طفرة جديدة على صعيد أسعار العقار السكني.

وشهد المزاد بيع 4 عقارات سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 ملايين دينار، بارتفاع بنحو 64.8% عن قيمتها الابتدائية البالغة 2.9 مليون دينار.

وفي التفاصيل، تم بيع بيت في ضاحية عبدالله السالم تبلغ مساحته 750 مترا بـ 1.4 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبته 40% عن السعر الابتدائي البالغ مليون دينار، في حين بيع بيت آخر في ذات المنطقة وبنفس المساحة بسعر 2.1 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها نحو 75% عن سعره الابتدائي البالغ 1.2 مليون دينار.

كما شهد المزاد كذلك بيع بيت في كيفان مساحته 500 متر بسعر 885 ألف دينار بزيادة بلغت نسبتها 77% من السعر الابتدائي البالغ 500 ألف دينار، في حين بيع بيت آخر في ضاحية صباح السالم مساحته 395.5 مترا مربعا بسعر 395 ألف دينار، بزيادة بلغت نسبتها 97.5% عن السعر الابتدائي البالغ 200 ألف دينار.

ولم ينجح المزاد في بيع بيت في منطقة القصور مساحته 400 متر مربع، إلى جانب بيت آخر في ضاحية صباح السالم مساحته 417.9 مترا مربعا، حيث تم تأجيلهما إلى جلسة أخرى قادمة.