أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، تجديدها لشهادة الآيزو في نظم إدارة أمن المعلومات (ISO 27001: 2013) واستمرارية الأعمال (ISO 22301: 2019)، في نسختها الجديدة، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة ومكثفة أجرتها شركة Top Certifier.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن إجراءات الاعتماد، التي قادها فريقا الجودة واستمرارية الأعمال وشارك فيها العديد من الموظفين بالشركة، تضمنت مراجعة الممارسات والإجراءات المطبقة داخل الشركة أثناء تنفيذ خطة نظم إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

وخلال عملية التقييم، قدم الفريق المتطلبات التفصيلية اللازمة والخاصة بمعيار الآيزو الدولي، مع توضيح البروتوكولات الداخلية التي قد تم اتخاذها.

وقد تم تسليم النتائج والإجراءات الموثقة من قبل فريق نظم إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال إلى فريق التدقيق المستقل في TopCertifier للتحقق منها وتسجيلها.



وتأتي شهادة الآيزو في نظم إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال بمنزلة إفادة على النهج الدؤوب الذي تتبعه stc لتنفيذ البروتوكولات والمبادئ التي أسهمت في المحافظة على سير جميع عمليات الشركة أثناء فترة تفشي وباء Covid - 19.



وبهذه المناسبة، قال م.فهد العلي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا لشركة الاتصالات الكويتية stc: إن تجديد شهادة الآيزو يؤكد التزامنا بتنفيذ خطط نظم إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال متينة وقابلة للتكيف مع الظروف المختلفة.



وأشار: نبحث في stc باستمرار عن طرق مبتكرة لتعزيز العروض والخدمات التي نقدمها لعملائنا، وفي سبيل مواصلة تقديم جودة عالية لعملائنا، نوفر لموظفينا إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية التي يحتاجون اليها من خلال أنظمة مبسطة وموثقة.