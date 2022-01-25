يحيى حميدان



ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في فريق الكرة بنادي برقان الى 5 بعدما أثبتت الفحوص إصابة كل من بدر الخزيم وفيصل السبيعي، لينضما الى الثلاثي محمد العلي، وجاسم الموسوي، ومحمد فاضل وهو ما يعني غيابهم عن لقاء اليوم امام الساحل ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من المجموعة الأولى لمنافسات كأس الاتحاد «التنشيطية». هذا، وعاد المدافع التونسي رامي أبوشنيبة للتدريبات اول من امس بعد شفائه من الإصابة، الا أنه سيكون خارج خيارات المدرب البرتغالي ماريانو باريتو لمباراة اليوم. ومن المقرر أن يلتحق المحترف الجديد، البرتغالي ريناتو جوستو، بصفوف «الذهبي» مطلع الأسبوع المقبل بعدما تم الانتهاء من كل إجراءات دخوله للبلاد.