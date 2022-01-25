يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد من إيران بنتيجة 27-26 في المباراة التي أقيمت بينهما امس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «پولندا والسويد 2023»، والمقامة في مدينة الدمام بالسعودية، وبذلك تتقلص فرص تأهل الأزرق لتنحصر في الفوز بالمركز الثالث وخوض مباراة الملحق مع ثالث المجموعة الأولى والتي يتصدرها قطر.



وظهر الأزرق بمستوى مميز خاصة حارس المرمى علي صفر الذي نجح في إنقاذ مرماه من أكثر من هدف محقق، وتألق عبدالعزيز سالمين، ومحمد عامر ويوسف العجمي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11 رغم الأخطاء الهجومية التي وقع فيها الأزرق.



وفي الشوط الثاني تفوق الأزرق وتقدم طوال الشوط، وواجه الإيرانيون صعوبة بالغة حتى أدركوا التعادل بعد ان لعب الأزرق منقوصا لاعبا، ليستمر الصراع حتى الثواني الـ 13 الأخيرة من المباراة والتي سجل خلالها منتخب إيران هدف الفوز ليتأهل إلى كأس العالم رسميا. وتتمثل فرصة الأزرق الوحيدة للتأهل في الفوز على المنتخب العراقي غدا وحصد المركز الثالث ولعب الملحق مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.



هذا، وصعدت البحرين إلى مونديال اليد بتصدرها للمجموعة بعد فوزها على العراق 34-31.



ومن جهة أخرى، تأهلت قطر إلى المونديال بفوزها على أوزبكستان 46-15 وتصدرها للمجموعة الأولى، كما اقتربت السعودية التي حلت ثانية بفوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 27-22.