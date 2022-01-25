مبارك الخالدي



يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي للظهور أمام جماهيره عندما يلتقي فريق الشباب على ستاد ثامر في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الاولى لبطولة كأس الاتحاد. ولحساب المجموعة نفسها يلعب اليوم أيضا برقان برصيد 5 نقاط مع الساحل بلا رصيد، وذلك على ستاد نادي التضامن. ويقف فريق كاظمة الذي أنهى مبارياته على قائمة الانتظار بـ 7 نقاط. ويدخل الاخضر المباراة وفي جعبته 7 نقاط، فيما يمتلك الشباب 3 نقاط، وقد خرج رسميا من حسابات المنافسة. ويترقب الجمهور العرباوي الظهور الاول لفريقه بعد أن غاب عن المشهد الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه، ولقي تعاطفا ملحوظا من الرياضيين والمسؤولين ما تسبب في تأجيل مواجهة كأس السوبر أمام فريق الكويت والتي كان مقررا لها 17 يناير الجاري، فضلا عن تأجيل مباراته في الدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد أمام التضامن 21 الجاري لتقام في وقت آخر. ومن المتوقع ان تشهد المباراة مشاركة المحترفين الجدد في صفوف الأخضر وهم الليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة. وفي المقابل يدخل الشباب المباراة بهدف الاستفادة وتحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد وعناصر الفريق. وعلى ستاد نادي التضامن، يدخل فريق برقان المباراة بشعار الفوز على غريمه الساحل للوصول الى النقطة 8 أملا في خسارة العربي أو المنافسة على افضل مركز ثان في المجموعات والمؤهل الى دور الأربعة.