هادي العنزي



أشعل الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية الصراع على مقدمة ترتيب الدوري الممتاز بعدما تغلب على الجهراء 95-78 في قمة مثيرة ومتكافئة جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن مواجهات الجولة الأولى للقسم الثاني للدوري، ليرفع الأصفر رصيده إلى 8 نقاط، متساويا مع الجهراء بذات الرصيد في المركز الثالث.



وفي مباريات أخرى، واصل كاظمة تصدره لقمة الترتيب بـ 12 نقطة، بعدما تغلب على برقان 121-87، فيما تقدم برقان إلى النقطة الـ7، وفي ثالث مباريات أمس الأول تخطى الكويت بطل الدوري الموسم الماضي عقبة القرين بفوز مستحق وبفارق 12 نقطة (88-76).



بدأ القادسية مباراته مع الجهراء عازما على تغيير الفترة السيئة التي عاشها خلال القسم الأول، وحل بنهايتها رابع الترتيب، وأتت التغييرات بقيادة المدرب الأميركي الجديد جيوفاني ريفرا، واللاعبين المحترفين الأميركيين انتوني يونغ، وايزيا رايت بثمارها، بعدما قدم الأصفر أداء متميزا في مواجهة الجهراء، على مدار الأشواط الأربعة، حيث فرض أسلوبه، وتمكن من ضرب دفاعات الجهراء غير مرة، تارة عبر ريفرا، ويونغ، وأخرى بواسطة المتألق عبدالعزيز الحميدي، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالرحمن السهو، ومحمد أشكناني.



وفي المقابل، لم يستطع اللبناني وائل عرقجي، والتونسي صلاح الماجري، وبدر العثمان، ومساعد العتيبي من ترجيح كفة الجهراء، رغم محاولاتهم المستمرة طوال المواجهة، حيث خرج «الجهراوية» متأخرين في جميع الأشواط الأربعة (16-18)، و(19-21)، و(26-31)، و(17-25) تواليا.