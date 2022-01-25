اعتمدت اللجنة العليا لمنافسات أولمبياد التعليم العالي الأولى والتي ستنطلق مطلع مارس المقبل برئاسة رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد 7 ألعاب سيتم التنافس فيها وهي كرة قدم عشبي بنين - كرة قدم صالات بنين - كرة قدم صالات بنات - كرة طائرة بنين - كرة طائرة بنات - كرة السلة بنات - لعبة البادل بنين.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور أمين عام الاتحاد المدرسي د.أحمد الحمدان رئيس لجنة التعليم العالي وعضو مجلس الإدارة وفهد الخليفة، وممثلي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وقوة الاطفاء العام والشرطة وذلك للإعداد والتنسيق للبطولة.



من جانبه، أكد فيصل المقصيد ان اللجنة العليا اعتمدت اللائحة التنفيذية للبطولة بجانب تشكيل اللجان العاملة، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الذي سيقام بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة وممثلي وزارات الدولة المختلفة.



وأضـــاف ان الاتحــاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وضع كل إمكانياته لإنجاح تلك البطولة التي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد التي أعلن عنها ديسمبر الماضي بعد انطلاق مشروع مواهبنا في مدارسنا بتشكيل مراكز الموهوبين وانطلاق دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة، وطبقا للائحة الاتحاد لن يشارك في المنافسات اللاعبون المسجلون في الأندية والاتحادات المحلية، لمنح الفرصة لاكتشاف المواهب.