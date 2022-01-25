عبدالعزيز جاسم



خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس أول تدريباته على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس، استعدادا لمواجهتي المنتخب الليبي يومي 29 الجاري والأول من فبراير المقبل ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، واللتين ستحتسبان مباراتين دوليتين بعدما خاطب اتحاد الكرة الاتحادين الدولي والآسيوي بذلك.



وحضر التدريبات 22 لاعبا وغاب عنها لاعبان هما فواز عايض وعلي خلف لظروف خاصة، فيما تدرب لاعب الوسط محمد الهويدي منفردا وغادر التدريبات مباشرة بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وسيجري فحوصات اليوم «سونار» للوقوف على حالته من أجل تحديد مدة غيابه وإمكانية لحاقه بالمواجهتين او إحداهما على أقل تقدير، ومن المقرر أن يتم استدعاء مدافع النصر معاذ الظفيري.



من جهته، قال مدير مدير المنتخب فهد عوض ان التجمع الحالي يعتبر الأول منذ التجمع السابق الذي أقيم في نوفمبر الماضي وشهد إقامة مباراتين مع التشيك وليتوانيا، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب على مواجهتي ليبيا، من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، مؤكدا أن القائمة التي وقع عليها الاختيار جاءت بقرار من المدرب، وان الاختلاف حول القائمة أمر طبيعي، فلن يتفق أحد على الاختيارات إلا أن باب الأزرق سيكون مفتوحا لجميع اللاعبين الذين سيثبتون جدارتهم. ولفت عوض الى أن هناك 9 لاعبين لديهم في الوقت الحالي اختبارات دراسية، وهو الأمر الذي حال دون إجراء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وهناك محاولات بإقامتها على فترتين، موضحا أن المباراتين سيتم نقلهما من ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة إلى ستاد جابر. وأضاف ان قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في الصين 2023 ستقام في 24 فبراير المقبل، وبناء على نتيجة القرعة سيتم تحديد برنامج إعداد الأزرق خلال الفترة المقبلة.



وكان غونزاليس قد أعلن قائمة لاعبي المنتخب لمواجهتي ليبيا وضمت 24 لاعبا هم: محمد الهويدي، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، حمد القلاف، فواز عايض (السالمية)، سليمان عبدالغفور، علي خلف (العربي)، بدر المطوع، خالد صباح، راشد الدوسري، عيد الرشيدي (القادسية)، حمد الحربي، شبيب الخالدي، ناصر فالح، بندر بورسلي، رضا هاني (كاظمة)، ضاري العتيبي، ابراهيم كميل، فهد حمود، طلال الفاضل، عبدالعزيز ناجي، فهد الهاجري، سامي الصانع (الكويت)، وخالد العجاجي (الفحيحيل).