استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في مكتبه صباح أمس الأربعاء بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر مخرج تلفزيون الكويت القدير سليمان الخراز ويرافقه المخرج فهد الرشيدي، وذلك لتكريمهما على جهودهما المبذولة في تغطية تمرين «شامل 7» الذي أقيم في الأسبوع الماضي.



كما استقبل المكراد رئيس وأعضاء فريق تمرين شامل، وذلك لتكريمهم ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور وإشادته بجهودهم المبذولة التي استمرت لعدة شهور طوال فترة التجهيز للتمرين ما أثمر بنجاح جميع الفعاليات بمشاركة معظم جهات الدولة الحكومية والأهلية التي وصل عددها لأكثر من 27 جهة.



حضر التكريم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم.