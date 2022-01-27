دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وجود تنسيق مشترك مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إيصال التيار لضواحي مدينة المطلاع وفقا للجداول الزمنية المعدة.



وأشارت المصادر الى انتهاء الوزارة من تمديد خطين هوائيين بقدرة 4 آلاف ميغاواط لتغطية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية، لافتة إلى انتهاء المؤسسة من إنشاء 4 محطات تحويل رئيسية جهد 400 كيلو فولت للمحطة الواحدة لتغذية المنطقة بالكامل.



وأوضحت المصادر أن التمديدات الكهربائية وإيصال التيار الى القسائم من اختصاص «الرعاية السكنية» التي تقوم بالتمديدات وفقا للمواعيد المقررة لديها ليتمكن المواطنون من تقديم طلبات إيصال التيار لدى الوزارة، لافتة إلى أن «السكنية» لديها 8 عقود متعلقة بتمديد الكيبلات، حيث تم توقيع 5 عقود منها، وجار التعاقد على المتبقي خلال الفترة المقبلة.