الصقعبي: استطعنا تمويل بنك الائتمان من الصندوق الكويتي للتنمية ليمارس دوره داخلياً

المطيري: المماطلات السابقة أرَّقت استقرار المواطنين وكبّدتهم خسائر جراء غلاء الإيجارات

الهاجري: منح «لمن يهمه الأمر» دون الرجوع إلى بقية الجهات واستحقاق القرض بالأسبقية

البناي: دور مشهود للسلطتين في التعاون لتحقيق طموحات الشعب وتغليب المصلحة العامة



عادل الشنان



أعرب عدد من أهالي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي السكنيتين عن بالغ سعادتهم لتعاون السلطتين وإنهاء معاناتهم وإقرار قرارات مهمة تسهم في الإسراع بإزالة المعوقات وتسليمهم أذونات البناء والقروض العقارية من بنك الائتمان أسوة بمن سبقهم من المواطنين طالبي الرعاية السكنية للحصول على «بيت العمر» وضمان استقرار أسرهم بعد طول انتظار.

وثمنوا في تصريحات لـ«الأنباء» السعي الدؤوب لتحقيق طموحات الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، لافتين إلى أن المماطلات السابقة أرّقت استقرارهم وكبدتهم خسائر مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار الإيجارات، مطالبين بسرعة الإعلان عن الجدول الزمني لتسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» في مشروعي المطلاع وخيطان الجنوبي خلال 10 أيام وتسهيل إجراءات القروض العقارية، حتى يتسنى لهم البدء في بناء منازلهم وتحقيق الاستقرار الأسري، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي ان رفع رأسمال بنك الائتمان سيخدم المدن الإسكانية الجديدة وتم بحمد الله توفير 800 مليون دينار وهو أكثر من المبلغ الذي طلبه البنك والمحدد بـ500 مليون، بالإضافة الى منحه تفويضا للاقتراض لسد النقص ان وجد، مؤكدا انه بالتعاون مع النواب د.حسن جوهر ود.عبدالكريم الكندري ود.عبيد الرسمي وفايز الجمهور استطعنا تمويل بنك الائتمان من الصندوق الكويتي للتنمية ليمارس دوره بالتنمية الداخلية وليس من الميزانية العامة للدولة.



ووجه الصقعبي 3 رسائل مختصرة، ضمن أولاها المباركة للأهالي في المناطق السكنية الجديدة وفي مقدمتها مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي، مؤكدا ان سعادته لا تقل عن سعادتهم في إنهاء هذه المعاناة بعد العمل الدؤوب، والرسالة الثانية لإخوانه في الأمانة العامة لمجلس الأمة وصندوق التنمية وبنك الائتمان على جهودهم الجبارة من أجل هذا المكسب الشعبي الذي ينهي معاناة آلاف الأسر الكويتية ويضمن حقهم بالسكن، أما الرسالة الثالثة فقال فيها لكل من لم يتفق معنا بالرأي أؤكد انني مؤمن تماما بأن هناك مساحة للاختلاف، كما ان هناك مساحة أوسع للاتفاق والعمل المشترك نحو مشروع إصلاحي ينتشل البلاد من هذا الجو المحبط وتخطي المرحلة الحالية ولا أستغني أبدا عن ملاحظاتكم وآرائكم.



خطوة محمودة



بدوره، زف رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري البشرى للأهالي، معلنا مباشرة صرف شهادات «لمن يهمه الأمر» الموجهة إلى بنك الائتمان والبلدية بعد 10 أيام تقريبا بناء على اتفاق وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو وأعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، مثمنا تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار لزيادة رأسمال بنك الائتمان مع قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتمديد للقرض البالغة قيمته 500 مليون لدى البنك، بالإضافة الى مليار دينار بسندات لصالح «الائتمان» وبطبيعة الحال سيصب كل ذلك في صالح تمويل القسائم التي تم تسلمها في «المطلاع»، بالإضافة إلى قسائم «خيطان الجنوبي».



وأشار الهاجري إلى ان الخطوة القادمة المحمودة هي فك الارتباط بين الجهات بشأن منح شهادات «لمن يهمه الأمر»، مشيرا إلى أن الآلية المعمول بها حاليا متمثلة في أخذ موافقات الجهات الحكومية المختلفة قبل منح الشهادات اللازمة لإصدار إذن البناء والحصول على القرض العقاري وهذا الأمر سيتم إلغاؤه ومنح الشهادات دون الرجوع لبقية الجهات وستكون أولوية استحقاق القرض بالدور من تاريخ التقديم للحصول على القرض، بالإضافة الى منح بنك الائتمان الحق في أخذ قروض من هيئة الاستثمار او البنوك المحلية حال الحاجة لسد أي عجز مالي لضمان استمرار منح القروض لطالبي الرعاية السكنية.

وأشاد بمنع تصدير اي مواد بناء ورفع القيود وإلغاء الضريبة عن مواد البناء مما سيكون له الأثر الإيجابي في توفر المواد ومناسبة أسعارها للسوق المحلي، متوجها بالشكر الى كل من سعى لمثل هذه القوانين والتوصيات والقرارات التي أسعدت أهل الكويت جميعا وفي مقدمتهم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، متمنيا الإعلان عن الجدول الزمني لتسليم الشهادات بكل ضواحي مدينة المطلاع خلال 10 أيام حتى يتسنى للأهالي ترتيب أوراقهم وبناء قسائمهم.



انتظار طويل



من جانبه، ثمن رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي بدر المطيري دور السلطتين في إقرار هذه القوانين التي تخدم الصالح العام في مختلف المشاريع السكنية وما لها من أثر إيجابي على منتظري أذونات البناء من المواطنين كونهم يعانون منذ سنوات ومشاريعهم جاهزة للتسليم بشكل مباشر ولا تحتاج الى أي تأخير، مشيرا الى ان المماطلات السابقة أرقت استقرارهم وكبدتهم خسائر كبيرة جراء غلاء الإيجارات.



وطالب المطيري بسرعة الإعلان عن مواعيد وتواريخ تسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» لأهالي خيطان الجنوبي حتى يتسنى لهم استكمال الإجراءات في بنك الائتمان والبلدية لاستصدار إذن البناء والحصول على القرض العقاري لمباشرة بناء قسائمهم التي انتظروها لسنوات طوال تخطت 20 عاما للكثير منهم.



جدول زمني



من جهته، توجه عضو لجنة أهالي «خيطان الجنوبي» عادل البناي بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إقرار هذه القوانين التي سيكون لها الأثر العميق في نفوس الأهالي الذي طال انتظارهم لأكثر من 20 عاما وكانت أطولها السنوات الـ 5 الأخيرة والتي يرون بها بأعينهم أراضي قسائمهم جاهزة ولا يتم تسليمهم إياها، مطالبا كل القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة الإعلان على وجه السرعة عن الجدول الزمني المحدد لتسليم أهالي خيطان الجنوبي الشهادات الموجه إلى بنك الائتمان والبلدية.



وثمن البناي دور السلطتين في التعاون لتحقيق طموحات الشعب وتغليب المصلحة العامة وضمان استقرار الأسر الكويتية في مختلف المشاريع السكنية.