أعلنــت مـؤسســـة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) توقيع عقد مع شركة الكويت للتنقل للاستشارات في مجال المرور والنقل لتمويل مشروع نموذجي لمبادرة كويت كوميوت (Kuwait Commute) المتمثلة في تصميم وبناء 4 مواقف مستـدامــة للحـافــلات بمحافظــة العاصـمـــة لتشجيع استخدام وسائل النقل العام والحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات الضارة.

وقالت المؤسسة إن دعم هذه المبادرة يتوافق مع استثمارها في القدرات الوطنية من الطاقات الكويتية المتميزة والعمل على بناء كوادر تمتلك المعرفة العلمية والتكنولوجية ومهيأة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وتشجيع هذه القدرات على تقديم حلول تكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة.

وثمن م.جاسم العوضي المدير العام للشركة وصاحب مبادرة كويت كوميوت، الدعم الذي قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) لمبادرته الوطنية، لافتا إلى أهمية هذا الدعم في احتضان الكوادر الوطنية وإطلاق طاقاتها الإبداعية وتشجيع أفكارها الخلاقة ونقلها من الحيز النظري إلى التطبيق العملي الميداني.



من جانبه، أكد نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في المؤسسة بالوكالة ومدير إدارة البحوث د.محمد الرمضان حرص الإدارة على الارتقاء بالبحث العلمي في الكويت من خلال تمويل الأبحاث الأساسية والتطبيقية، والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لأهم التحديات التي تواجهها الكويت.