بقلم: السفير لافي العجمي

في لقاء معاليه القصير بدا أخونا وحبيبنا وصديقنا معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي متأثرا بحب أهل الكويت الأوفياء لمعاليه، وقد شدني ذلك الموقف المؤثر فأحببت مشاركته فرحته بحب أهل الكويت وحبي لمعاليه وأقول يا أبا خالد كعادتك كنت فارسا شجاعا خلوقا، هكذا أنت في كل المواقف التي تواجهك منذ يفاعتك وحتى توليكم المناصب العديدة التي تبوأتها وصولا لمنصبك الرفيع الحالي فنجحت بامتياز وكنت أهلا للثقة الغالية التي أولاك اياها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله وقد تفردت وتميزت في ردودك على الاستجواب بأدائكم الحضاري الراقي الذي يأتي متناغما والديموقراطية الصحيحة والتي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن والوصول للأهداف المنشودة.



أبا خالد دمعتك والتي حاولت اخفاءها وأنت تتحدث عن حبك للكويت وأهلها وحرصك على تقدمها وتطورها ورفعتها ورفاهية الشعب الوفي كانت محل تقدير واعتزاز الجميع فهي غالية علينا بمن فيهم مقدمو الاستجواب، وهذه هي الديموقراطية وبالتالي الجميع يهدف الى عزة الكويت ورفعة اهلها تحت راية أميرنا وولي عهده حفظهم الله.



‏يا حمد ارقى‏ ‏سنود



‏خابرينه هذا فعلـكـم



يا حمد ارقى سنود



نهجكـم نهـج الجدود



عارفينــــه نـهـجـكـــــم



نهجـكـم نهــج الجدود



حبـكــم فـــاق الحــدود



واصـــلـــوا دربـكـــــــم



يـاعـريــــب الـجـــــدود



نجمـكم والله بصعود



عـــبـــــرةٍ كـنـيـتـهــــا



يـاحـمـــد لـهــــــا ردود



بقلم: السفير لافي العجمي