وقعت جمعية الهلال الاحمر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر أمس اتفاقية تعاون لدعم وتنفيذ برنامج اغاثي وطبي للنازحين من الروهينغا في بنغلاديش.



وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ«كونا» عقب توقيع الاتفاقية اهمية هذه الخطوة التي تلبي الحاجات الملحة للنازحين الروهينغا وتساهم في التخفيف عنهم في الفترة الراهنة.



وقال الساير ان الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الانسانية للجمعية واستمرارا للرسالة التنموية الإنسانية الكويتية حيث تهدف إلى إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية والصحية لنازحي الروهينغا، وتدعم القطاع الصحي والمياه والصرف الصحي وتوفر مجالا اوسع في العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف من أعباء النزوح.



من جانبه، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون التي تتخذ من الكويت مقرا لها عمر عودة ان الاتفاقية تعد دليلا على الجهود الجوهرية التي تبذلها اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لدعم العمل الإنساني في العالم.



وأضاف عودة انه خلال هذه الجهود المشتركة سيتلقى آلاف الأشخاص مساعدات إنسانية حيوية بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمستلزمات اليومية لتحسين ظروفهم المعيشية في «كوكس بازار» في بنغلاديش.