قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس إن الشرطة لم تتحدث مع جونسون بخصوص تحقيقها في مزاعم تنظيم حفلات في مقر إقامته بـ «داونينغ ستريت»خلال إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك ردا على سؤال وجه إليه بشأن الأمر. وأضاف المتحدث ان مكتب جونسون لم يتلق بعد تقرير المسؤولة الكبيرة بالحكومة سو جراي حول الانتهاكات المحتملة للإغلاقات. جاء ذلك غداة رفض جونسون دعوة زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر له بالاستقالة من منصبه على خلفية ما يتردد عن إقامة حفلات بمقر رئيس الحكومة في «داونينغ ستريت». وقال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إنه لا يستطيع التعليق على الأمر نظرا لأن التحقيق جار بشأنه، وتعهد مجددا بنشر تقرير سو جراي، المسؤولة التي تتولى التحقيق في الحفلات، كاملا بمجرد أن يتسلمه، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.



ويتعذر تحديد موعد صدور التقرير بسبب إعلان مفاجئ الثلاثاء الماضي عن تحقيق منفصل تقوم به شرطة العاصمة.