أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيح جون جودفري القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، لشغل منصب السفير الأميركي لدى السودان ومايكل أدلر سفيرا لدى جنوب السودان. وأفاد البيت الأبيض في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني، امس بأن: «بايدن أعلن عزمه على ترشيح أفراد لأدوار ديبلوماسية رئيسية في إدارته وهم، مايكل أدلر مرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية جنوب السودان، وجون جودفري المرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية السودان».



وأوضح البيان أن جودفري يشغل حاليا منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة «داعش» في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية. كما شغل منصب المستشار السياسي في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، ورئيسا لموظفي نائب وزير الخارجية.



وعمل جون جودفري، بحسب البيان، كمستشار سياسي واقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في عشق آباد، تركمانستان وكمسؤول سياسي قنصلي في سفارة الولايات المتحدة في دمشق وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة ميشيغان ويتحدث اللغة العربية.



أما أدلر، فعمل في مجلس الأمن القومي الأميركي كنائب للمدير الأول لجنوب آسيا وقبل ذلك مديرا للمجلس في أفغانستان. وقبل انضمامه إلى موظفي مجلس الأمن القومي، عمل أدلر كنائب مساعد وزير بالإنابة لشؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية.



كما شغل مايكل أدلر مناصب في وزارة الخارجية كمدير لمكتب شؤون أفغانستان، ومدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في مكتب الاستخبارات، وفي مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية وشؤون الشرق الأدنى.