أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مباحثات رسمية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس.



وعرضت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.



وقالت الوكالة «على الرغم من أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة».



وأعلنت الخارجية الإيرانية أن أمير عبداللهيان استقبل نظيره القطري في مقر الخارجية وسط طهران، حيث تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات كما بحثا التطورات الاقليمية وبعض الشؤون ذات الرغبة المشتركة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في قطر وإيران أن زيارة وزير الخارجية القطري تأتي قبل أيام من إجراء أمير قطر مع الرئيس الاميركي محادثات في واشنطن نهاية يناير الجاري، في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.