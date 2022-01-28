أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس» ويصبح إجازة رسمية.



ونص الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» على ما يلي: «نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/8/1412هـ. واعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمض سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)، وبعد انتهائها بـ 10 سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.



وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.



أمرنا بما هو آت:



أولا: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.



ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بإصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.



وقالت الوزارة في بيان صحافي بثته وكالة «واس» أمس، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توافر إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وأن يكون المستفيد مسجلا في تطبيق «أبشر»، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق «توكلنا».



من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن عقوبة المخالفين لتعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي إثر أزمة تفشي فيروس كورونا تصل إلى 200 ألف ريال غرامة أو السجن وخروج نهائي للمقيم.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة «واس» امس إن «كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا».



وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرة إلى أن المخالفة المذكورة إذا صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.