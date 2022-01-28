قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في اجتماع لمجلس الأمن امس، إنه تم فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل، واستعادة النظام والانضباط في البلاد بعد احتجاجات عمّت البلاد بعد رفع أسعار الغاز المسال بشكل مضاعف ترافقت بأعمال شغب مسلحة تم خلال إعلان السلطات فرض حالة الطوارئ.



من جهة أخرى، وافق نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني خلال جلسة عامة على التعديلات التشريعية التي تقضي بإلغاء موقع الرئاسة مدى الحياة للرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، في الجمعية العامة ومجلس الأمن الكازاخستاني.