قال نائب رئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، إن عدد المرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية بلغ 26 مرشحا.



وقال الزاملي، خلال اجتماع موسع لتدقيق أسماء المرشحين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل، إنه تمت مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحا، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم.



ودعا إلى ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها.



ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المكلفة بتدقيق ملفات المرشحين للتنافس على منصب رئاسة العراق من عملها يوم الاثنين المقبل ليتم اعتماد أسماء المرشحين لخوض التنافس على المنصب في انتخابات تتم داخل البرلمان.



في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع العراقية، العثور على خزانات معدة للتفجير مع أعتدة وصواريخ في محافظة صلاح الدين.



وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية امس إنه عثر على 4 خزانات معدة للتفجير، و9 عبوات ناسفة، و6 صواريخ RBG7 تالفة مع الحشوات، و3 أشرطة BKC، ومرصدين قناص، ومقذوفين 150 ملم، ولوحات سيارات معدنية.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على خلية إرهابية، مكونة من 4 إرهابيين، تفرض «إتاوات» على المواطنين لتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي غربي نينوى، شمالي العراق.



وبالتوازي أطلقت وزارة الدفاع العراقية عملية تفتيش واسعة في محافظة (البصرة).



وذكرت الوزارة أن قيادة عمليات البصرة نفذت عملية تفتيش واسعة في مناطق أهوار الروطة شمال المحافظة.



وأوضحت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة، إضافة إلى أعتدة متنوعة.