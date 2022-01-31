في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية في المحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية الجهراء بتنفيذ جولة على المجمعات التجارية للتأكد من التزام المحلات بقرار مجلس الوزراء للاشتراطات الصحية.



وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية الجهراء م.سليمان الغيص أن الجولة التي نفذها الفريق على المجمعات التجارية للتأكد من التزام المحلات من لبس الكمام وقياس درجة الحرارة والالتزام بالاشتراطات الصحية، أسفرت عن توجيه 31 إنذارا نهائيا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بعد الكشف على 114 محلا تجاريا والتزام باقي المحلات بالاشتراطات.