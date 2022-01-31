قالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي: فوجئت بالتعديلات المطروحة من البلدية على لائحة الاعلانات التجارية والتي ستزيد من عدد الاعلانات في الطرق والتلوث البصري والضوضاء التي نعاني منها بدلا من تنظيمها بطريقة تحافظ على جمال المدينة.



وأضافت البغلي في بيان صحافي انه تم تقليص المسافات بين اللوحات الصغيرة من 50 مترا إلى ٣٠ فقط، والمسافات بين اللوحات الاعلانية متوسطة الحجم من 400 متر إلى 200، وبين اللوحات الكبيرة على الطرق السريعة من 700 متر الى 300، متسائلة: هل يعقل أن تعدل اللائحة الى الأسوأ؟! من الذي يقوم بوضع هذا البنود؟! وهل تتم الاستعانة بجهة متخصصة؟ وهل تتم المقارنة بين لائحتنا ولوائح الدول الأخرى؟ وتمنت من أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس البلدي تنظيم ورشة عمل متخصصة ودعوة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى لائحة تحافظ على المستوى الجمالي للكويت وتتماشى مع التخطيط الحضري للمدن المتقدمة.