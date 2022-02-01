مفرح الشمري



تغادر صباح اليوم المعدة الإذاعية ومقدمة البرامج في إذاعة الكويت أمينة المسري برفقة زوجها للعلاج في بريطانيا وتحديداً في مستشفى Royal National Orthopedic Hospital (المستشفى الملكي الوطني للعظام)، وذلك على حساب وزارة الصحة بعد قرار لجنة إدارة العلاج بالخارج، لأنها تعاني من مرض نادر في الأورام والتليف بالركبة اليمنى.



المعدة أمينة المسري من خلال «الأنباء» شكرت وزارة الصحة على اهتمامها بحالتها المرضية طوال الفترة الماضية وتمنت من المولى عز وجل أن تكون رحلة علاجها في بريطانيا ناجحة حتى تجد العلاج لحالتها المرضية النادرة.



وطلبت المسري من الجميع ألا ينسوها بالدعاء في فترة العلاج لتعود الى ديرتها سالمة.



«الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للمعدة ومقدمة البرامج في إذاعة الكويت أمينة المسري في رحلة علاجها لتعود وهي تتمتع بصحة جيدة لتواصل عطاءاتها في الإعلام الكويتي والخليجي.. ما تشوفين شر زميلتنا أمينة.