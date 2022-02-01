مفرح الشمري



تستعد النجمة الكوميدية هيا الشعيبي والنجم الكوميدي أحمد العونان لتقديم مسرحية «زواج بالحلال» في الثاني من الشهر الجاري ولمدة أسبوع على خشبة مسرح الدراما في الحي الثقافي «كتارا»، المسرحية من إنتاج شركة تذكار وشركة الحصن اللذين لهما باع طويل في هذا المجال وسبق أن قدمتا لتلفزيون قطر سلسلة أعمال ناجحة مثل مسلسلات «خف علينا» و«الجار» و«العمر مرة».



المسرحية من تأليف سعد الدهش وإخراج طالب الدوس، ويشارك فيها عدد من الممثلين في قطر، من بينهم الفنان القدير محمد حسن، وناصر محمد وفيصل رشيد، وزينب العلي، وأسرار، وسوار، وآخرون.



قصة المسرحية تدور في إطار كوميدي حول قضية غلاء المهور، من خلال عائلتين متقاربتين تسعيان إلى تزويج بناتهما وأبنائهما، فيتولد عن ذلك صراع بسبب الشروط المجحفة، وتدخل الآباء في هذه الزيجات، وقد نال العرض موافقة لجنة الرقابة التي شاهدت قبل أيام بروفته الأخيرة.



ويحسب لشركتي تذكار والحصن عودة النشاط المسرحي في دولة قطر الشقيقة حسب الإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة.